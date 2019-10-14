"Фратрия" подарила Тедеско футболку с изображением экс-тренера Бескова

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"Фратрия" подарила Тедеско футболку с изображением экс-тренера Бескова

Объединение болельщиков "Спартака" - "Фратрия" сделала подарок новому главному тренеру клуба Доменико Тедеско, который возглавил красно-белых несколько часов назад.

Фанаты подарили немецкому наставнику футболку с изображением экс-тренера московского клуба Константина Бескова.

"Доменико Тедеско - новый главный тренер нашего клуба! Задали ему несколько вопросов, пожелали друг другу удачи и вручили символичный подарок с Константином Ивановичем Бесковым! Доменико, жги!" - написали фанаты в своем инстаграме.

Контракт 34-летнего Тедеско с московским клубом рассчитан до 31 мая 2021 года. На посту главного тренера немец сменил Олега Кононова, который покинул красно-белых из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 10 место, набрав 14 баллов.

Не пропустите: Глушаков пожелал Тедеско удачи в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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