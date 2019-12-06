"Фратрия" призывает фанатов клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура
Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" выступила с заявление перед матчами 19-го тура чемпионата России.
Напомним, что до и после матча 18-го тура с "Зенитом" в Петербурге проходили массовые задержания болельщиков.
Ранее стало известно, что фанат "Спартака" получил запрет на посещение матчей на 1,5 года за оскорбления Дзюбы
"Мы, болельщики "Спартака", обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. Мы не можем закрывать глаза на события, которые ранее произошли с нами в Ростове, где мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников местного ОМОНа. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что в подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, регулярно попадают болельщики и других команд. Болельщики "Локомотива" подверглись массовым задержаниям в Самаре, болельщики "Зенита" столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА - с нарушением своих конституционных прав в Туле.
В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ. Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки! Также наша вышка в знак солидарности с отстраненными от футбола заряжающими "Спартака" и ЦСКА и оштрафованным заряжающим «Зенита» останется без заводящих", - говорится в заявлении.
Сегодня, 6 декабря, в Санкт-Петербурге состоится матч "Зенит" - "Динамо".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14