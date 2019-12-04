"Фратрия" выступила с заявлением о задержаниях фанатов клуба

Теги зенит санкт-петербургспартак москваартём дзюба

"Фратрия" выступила с заявлением о задержаниях фанатов клуба

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" высказалась по поводу запрета суда фанату клуба посещать футбольные матчи на протяжении полутора лет, а также массовому задержанию болельщиков красно-белых.

Все эти события произошли до и после матча 18-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (1:0).

"Мы считаем все это провокацией против всех нас, болельщиков. Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной "охотой на ведьм", - говорится в заявлении "Фратрии".

А еще: "Спартак" выступил с заявлением в связи с запретом фанату клуба на посещение матчей| http://soccernews.ru
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