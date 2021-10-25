"Фратрия" жёстко отреагировала на позорное поражение "Спартака" от "Зенита"
Фото твиттер "Фратрии"
"Фратрия", фанатское объединение московского "Спартака", выступило с заявлением по итогам матча 12-го тура РПЛ против "Зенита".
Напомним, что "красно-белые" были разгромлены в Санкт-Петербурге со счётом 1:7.
"1:7 в Питере. Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с "Динамо". Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте "Спартак", - говорится в публикации "Фратрии" в твиттере.
"Спартак" потерпел самое крупное поражение в своей истории в рамках чемпионата России / СССР.
Не пропустите: Дзюба сравнялся с лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дубль Суареса помог "Атлетико" вырвать ничью в матче с "Реал Сосьедадом"
-
ПСЖ сыграл вничью с "Марселем"
-
"Интер" на последних минутах упустил победу над "Ювентусом"
-
Погром на "Олд Траффорд", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити": все результаты 9-го тура АПЛ
-
"Зенит" забил 7 голов в матче со "Спартаком"
Лента новостей
-
"Фратрия" жёстко отреагировала на позорное поражение "Спартака" от "Зенита"
-
Главные новости дня: 24 октября
-
Победа "Монако", осечки "Лиона" и ПСЖ: все результаты 11-го тура Лиги 1
-
Победа "Милана" и осечки других лидеров: все результаты 9-го тура Серии А
-
Фанаты "Барселоны" атаковали машину Кумана после поражения от "Реала"
-
Поражение от "Зенита" - самое крупное в истории "Спартака" в рамках чемпионата
-
Дубль Суареса помог "Атлетико" вырвать ничью в матче с "Реал Сосьедадом"
-
ПСЖ сыграл вничью с "Марселем"
-
"Интер" на последних минутах упустил победу над "Ювентусом"
-
Дзюба сравнялся с лучшим бомбардиром в истории чемпионата России
-
Уверенные победы "Баварии" и "Боруссии", "РБ Лейпциг" в зоне еврокубков: все результаты 9-го тура Бундеслиги
-
Реакция Алекса Фергюсона на пятый гол "Ливерпуля" в ворота "Манчестер Юнайтед"
-
Куман высказался о поражении от "Реала"
-
Победы "Динамо" и "Шахтера", "Заря" продолжает гонку за лидерами: все результаты 12-го тура УПЛ
-
1
Погром на "Олд Траффорд", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити": все результаты 9-го тура АПЛ
-
"Бетис" одолел "Райо Вальекано" в матче Ла Лиги
-
Анчелотти прокомментировал победу над "Барселоной"
-
"Рома" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Зенит" забил 7 голов в матче со "Спартаком"
-
"Интер" готовится подписать Азмуна