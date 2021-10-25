"Фратрия" жёстко отреагировала на позорное поражение "Спартака" от "Зенита"

Фото твиттер "Фратрии"

"Фратрия", фанатское объединение московского "Спартака", выступило с заявлением по итогам матча 12-го тура РПЛ против "Зенита".

Напомним, что "красно-белые" были разгромлены в Санкт-Петербурге со счётом 1:7.

"1:7 в Питере. Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с "Динамо". Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте "Спартак", - говорится в публикации "Фратрии" в твиттере.

"Спартак" потерпел самое крупное поражение в своей истории в рамках чемпионата России / СССР.

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