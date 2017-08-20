"Фрайбург" - "Айнтрахт" - 0:0 (обзор)

В стартовом туре немецкой Бундеслиги "Фрайбург" на своем поле сыграл в "сухую" ничью с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне. Смотрите видеообзор этого поединка.

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