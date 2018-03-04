"Фрайбург" – "Бавария" – 0:4 (обзор)

Теги фрайбургбавария мюнхен

"Фрайбург" – "Бавария" – 0:4 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 25-го тура чемпионата Германии между "Фрайбургом" и "Баварией" (0:4).

Видео: "Фрайбург" – "Бавария".

Не пропустите: Без шансов для "Фрайбурга": На пути к чемпионству "Бавария" добывает очередную победу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 25 63
2 Шальке 25 43
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Штутгарт 25 33
10 Аугсбург 25 32
11 Ганновер 96 25 32
12 Герта 25 31
13 Фрайбург 25 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 25 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 25 17
Полная таблица

топ-5 тегов