"Фрайбург" – "Байер" - 0:0, "Герта" – "Хоффенхайм" - 1:1 (обзоры)

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"Фрайбург" – "Байер" - 0:0, "Герта" – "Хоффенхайм" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 21-го тура немецкой Бундеслиги.

"Фрайбург" – "Байер" - 0:0 

"Герта" – "Хоффенхайм" - 1:1

Не пропустите: "Шальке" уступил "Вердеру" и другие результаты 21-го тура немецкой Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 21 53
2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 20 33
7 Боруссия Менхенгладбах 21 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 21 28
10 Герта 21 27
11 Ганновер 96 20 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 21 13
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