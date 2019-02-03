"Фрайбург" чудом избежал поражения в гостевом матче с "Штутгартом"
В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" на выезде вырвал ничью в матче с "Штутгартом". Гости полтора тайма вели в счёте, однако ближе к концу поединка "швабы" не только сумели отыграться, но и вышли вперёд. Впрочем, кульминация была ещё впереди - на 89-й минуте красную карточку получил Марио Гомес, а финальный штурм подопечных Кристиана Штрайха принёс свои плоды: гол Флориана Нидерлехнера позволил команде избежать поражения.
"Штутгарт" – "Фрайбург" - 2:2
Голы: Хаберер, 4 - 0:1, Инсуа, 75 - 1:1, Дидави, 83 - 2:1, Нидерлехнер, 90 - 2:2.
"Штутгарт": Цилер, Кабак, Инсуа, Павар, Кемпф, Эссвайн (Бек, 88), Гентнер (Дидави, 58), Аскасибар, Цубер, Гонсалес, Донис (Гомес, 46).
"Фрайбург": Шволов, Хайнц (Нидерлехнер, 84), Гульде (Шлоттербек, 38), Кох, Кюблер, Грифо, Хаберер, Линхарт, Гюнтер, Хелер (Гондорф, 79), Петерсен.
Удаление: Гомес (89).
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