"Фрайбург" добился сумасшедшей победы, проигрывая 0:3

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"Фрайбург" добился сумасшедшей победы, проигрывая 0:3

В рамках 15 тура немецкой Бундеслиги "Кёльн" принимал "Фрайбург" и был близок к первой победе в сезоне, поскольку к получасу игры вел со счётом 3:0.

Однако "Фрайбург" не только сумел вернуться в игру, но и сотворил фантастический камбек. Гости отыгрались, а в компенсированное время вырвали победу - 4:3.

Стоит отметить, что два решающий мяча были забиты с пенальти.

"Кёльн" - "Фрайбург" - 3:4

Голы: Клунтер, 8 - 1:0, Гирасси, 16 - 2:0 (с пенальти), Станко, 29 - 3:0 (автогол), Петерсен, 39 - 3:1, Хаберер, 65 - 3:2, Петерсен, 89 (с пенальти) - 3:3, Петерсен, 90+4 (с пенальти) - 3:4

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