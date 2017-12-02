"Фрайбург" – "Гамбург" - 0:0 (обзор)

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"Фрайбург" – "Гамбург" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура немецкой Бундеслиги между "Фрайбургом" и "Гамбургом".

Не пропустите: "Фрайбург" и "Гамбург" голов не забили. | http://soccernews.ru

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7 Хоффенхайм 13 20
8 Аугсбург 13 19
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10 Ганновер 96 13 19
11 Герта 13 17
12 Штутгарт 13 17
13 Майнц 05 13 15
14 Вольфсбург 13 14
15 Гамбург 14 14
16 Фрайбург 14 12
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