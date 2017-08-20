"Фрайбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью

В матче 1 тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" дома сыграл вничью с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне.

"Фрайбург" - "Айнтрахт" - 0:0

"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Шустер, Кемпф, Штенцель, Хефлер, Франтц, Гюнтер, Нидерлерхнер (Терраццино, 78), Кляйдинст (Петерсен, 58), Хаберер.

"Айнтрахт": Градецки, Чендлер, Абрахам, Фалетт (да Коста, 83), Виллемс, Хасебе, Фернандес, Камада (Боатенг, 67), Де Гузман, Гачинович (Хргота, 88), Халлер.

Напомним, вчера "Боруссия" разгромила "Вольфсбург". | soccernews.ru