"Фрайбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью

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"Фрайбург" и "Айнтрахт" сыграли вничьюВ матче 1 тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" дома сыграл вничью с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне.

"Фрайбург" - "Айнтрахт" - 0:0

"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Шустер, Кемпф, Штенцель, Хефлер, Франтц, Гюнтер, Нидерлерхнер (Терраццино, 78), Кляйдинст (Петерсен, 58), Хаберер.

"Айнтрахт": Градецки, Чендлер, Абрахам, Фалетт (да Коста, 83), Виллемс, Хасебе, Фернандес, Камада (Боатенг, 67), Де Гузман, Гачинович (Хргота, 88), Халлер.

Напомним, вчера "Боруссия" разгромила "Вольфсбург". | soccernews.ru

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