"Фрайбург" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью, "Майнц", "Айнтрахт" и "Аугсбург" побеждают

Завершились несколько матчей 3-го тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" в гостях сыграла вничью с "Фрайбургом", несмотря на то, что играла полтора тайма в меньшинстве. "Боруссия" из Менхенгладбаха дома неожиданно проиграла "Айнтрахту". Также стоит отметить победу "Аугсбурга" на "Кельном" и выигрыш "Майнца" у "Байера".

"Аугсбург" – "Кельн" - 2:0 (2:0)

Голы: Финнбогасон, 21 - 1:0, Финнбогасон, 32 (с пенальти) - 2:0

"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Хедира (Моравек, 71), Байер, Каюби, Хеллер (Томми, 89), Грегорич (Кордова, 66), Финнбогасон.

"Кельн": Хорн, Соренсен (Хорхе Мере, 46), Хектор, Клюнтер (Гирасси, 73), Хайнц, Хегер, Леманн, Битенкур, Кордоба, Осако, Цоллер.

"Майнц" – "Байер" - 3:1 (1:1)

Голы: Кор, 22 - 0:1, Муто, 45 - 1:1, Диалло, 57 - 2:1, Сердар, 71 - 3:1

"Майнц": Адлер, Диалло, Белль, Бросински, Балогун, Фрай, Латца (Сердар, 46), Де Бласис, Озтуналы, Донати, Муто.

"Байер": Лено, Та, Хенрихс, Венделл, Арангис, Бендер, Бельараби, Кор, Брандт (Хавертц, 56), Фолланд (Похьянпало, 64), Мехмеди.

"Вольфсбург" – "Ганновер" - 1:1 (0:0)

Голы: Дидави, 52 - 1:0, Харник, 75 - 1:1

"Вольфсбург": Кастельс, Удуохай, Герхардт, Виллиам, Кнохе, Гилавоги, Камачо, Арнольд, Дидави (Малли, 81), Ориги, Гомес (Димата, 41).

"Ганновер": Чаунер, Тревизан, Антон, Остжолек, Сане, Бакалож, Шмидебах (Бебу, 64), Клаус (Караман, 64), Корб, Харник, Жонатас (Фюллькруг, 77).

"Фрайбург" – "Боруссия" Дортмунд - 0:0

"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Сьерро (Франтц, 43), Хаберер, Абраши, Раве, Террацино (Штенцель, 89), Кляйндинст (Нидерлехнер, 65).

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Загаду, 31), Пишчек, Бартра (Топрак, 18), Гетце (Ярмоленко, 79), Шахин, Пулишич, Кастро, Филипп, Обамеянг.

Удаление: Раве (27).

"Боруссия" Менхенгладбах – "Айнтрахт" - 0:1 (0:1)

Гол: Боатенг, 13 - 0:1

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт (Вильяльба, 84), Эльведи, Вестергор, Херрманн (Бобадилья, 67), Крамер, Закария (Хофманн, 59), Азар, Штиндль, Раффаэл.

"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Абраам, Виллемс (Таватха, 80), Фалетт, Боатенг (Ребич, 51), де Гузман, Гачинович, Фернандес (Русс, 78), Чендлер, Аллер.

Не пропустите: В гости к "селянам": "Бавария" в центральном матче тура сразится с "Хоффенхаймом". | http://soccernews.ru