"Фрайбург" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью, "Майнц", "Айнтрахт" и "Аугсбург" побеждают
Завершились несколько матчей 3-го тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" в гостях сыграла вничью с "Фрайбургом", несмотря на то, что играла полтора тайма в меньшинстве. "Боруссия" из Менхенгладбаха дома неожиданно проиграла "Айнтрахту". Также стоит отметить победу "Аугсбурга" на "Кельном" и выигрыш "Майнца" у "Байера".
"Аугсбург" – "Кельн" - 2:0 (2:0)
Голы: Финнбогасон, 21 - 1:0, Финнбогасон, 32 (с пенальти) - 2:0
"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Хедира (Моравек, 71), Байер, Каюби, Хеллер (Томми, 89), Грегорич (Кордова, 66), Финнбогасон.
"Кельн": Хорн, Соренсен (Хорхе Мере, 46), Хектор, Клюнтер (Гирасси, 73), Хайнц, Хегер, Леманн, Битенкур, Кордоба, Осако, Цоллер.
"Майнц" – "Байер" - 3:1 (1:1)
Голы: Кор, 22 - 0:1, Муто, 45 - 1:1, Диалло, 57 - 2:1, Сердар, 71 - 3:1
"Майнц": Адлер, Диалло, Белль, Бросински, Балогун, Фрай, Латца (Сердар, 46), Де Бласис, Озтуналы, Донати, Муто.
"Байер": Лено, Та, Хенрихс, Венделл, Арангис, Бендер, Бельараби, Кор, Брандт (Хавертц, 56), Фолланд (Похьянпало, 64), Мехмеди.
"Вольфсбург" – "Ганновер" - 1:1 (0:0)
Голы: Дидави, 52 - 1:0, Харник, 75 - 1:1
"Вольфсбург": Кастельс, Удуохай, Герхардт, Виллиам, Кнохе, Гилавоги, Камачо, Арнольд, Дидави (Малли, 81), Ориги, Гомес (Димата, 41).
"Ганновер": Чаунер, Тревизан, Антон, Остжолек, Сане, Бакалож, Шмидебах (Бебу, 64), Клаус (Караман, 64), Корб, Харник, Жонатас (Фюллькруг, 77).
"Фрайбург" – "Боруссия" Дортмунд - 0:0
"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Сьерро (Франтц, 43), Хаберер, Абраши, Раве, Террацино (Штенцель, 89), Кляйндинст (Нидерлехнер, 65).
"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Загаду, 31), Пишчек, Бартра (Топрак, 18), Гетце (Ярмоленко, 79), Шахин, Пулишич, Кастро, Филипп, Обамеянг.
Удаление: Раве (27).
"Боруссия" Менхенгладбах – "Айнтрахт" - 0:1 (0:1)
Гол: Боатенг, 13 - 0:1
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт (Вильяльба, 84), Эльведи, Вестергор, Херрманн (Бобадилья, 67), Крамер, Закария (Хофманн, 59), Азар, Штиндль, Раффаэл.
"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Абраам, Виллемс (Таватха, 80), Фалетт, Боатенг (Ребич, 51), де Гузман, Гачинович, Фернандес (Русс, 78), Чендлер, Аллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|3
|7
|2
|Хоффенхайм
|3
|7
|3
|Ганновер 96
|3
|7
|4
|РБ Лейпциг
|3
|6
|5
|Бавария Мюнхен
|3
|6
|6
|Гамбург
|3
|6
|7
|Аугсбург
|3
|4
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|3
|4
|10
|Вольфсбург
|3
|4
|11
|Шальке
|2
|3
|12
|Майнц 05
|3
|3
|13
|Герта
|2
|3
|14
|Штутгарт
|2
|3
|15
|Фрайбург
|3
|2
|16
|Байер Леверкузен
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Кельн
|3
|0