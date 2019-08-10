"Фрайбург" и "Фортуна Дюссельдорф" вышли в 1/16 финала Кубка Германии

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"Фрайбург" и "Фортуна Дюссельдорф" вышли в 1/16 финала Кубка Германии

Стали известны ещё два участника 1/16 финала Кубка Германии. Для определения победителя "Фрайбургу" и "Фортуне Дюссельдорф" потребовались овертаймы.

"Магдебург" - "Фрайбург" - 0:1

Гол: Вальдшмидт, 93 - 0:1.


"Филлинген" - "Фортуна Дюссельдорф" - 1:3

Голы: Юко, 42 (пенальти) - 1:0, Ампома, 56 - 1:1, Офори, 102 - 1:2, Хеннингс, 116 - 1:3.

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