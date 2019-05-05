"Фрайбург" и "Фортуна" не смогли выявить победителя

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"Фрайбург" и "Фортуна" не смогли выявить победителя

В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" сыграл вничью с "Фортуной". Таким образом, "Фортуна" поднялась на 10-е место, а "Фрайбург" - на 13-е.

"Фрайбург" - "Фортуна" 1:1

Голы: Грифо (пен), 9 - 1:0, Ковнацки, 31 - 1:1

"Фрайбург": Шволов, Кох, Шлоттербек, Хайнц, Гюнтер, Гондорф (Шлоттербек, 90), Франтц (Шаллаи, 72), Хефлер, Хаберер, Грифо, Хелер (Нидерлехнер, 82).

"Фортуна": Рензинг, Зуттнер, Хоффманн, Айхан, Штегер, Бодзек (Моралес, 68), Раман, Циммерманн, Караман (Финк, 82), Хеннингс, Ковнацки (Лукебакио, 73).

Предупреждения: Хаберер (40), Хоффманн (50), Моралес (80), Финк (90).

Удаление: Хаберер (47).

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