"Фрайбург" и "Фортуна" не смогли выявить победителя
В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" сыграл вничью с "Фортуной". Таким образом, "Фортуна" поднялась на 10-е место, а "Фрайбург" - на 13-е.
"Фрайбург" - "Фортуна" 1:1
Голы: Грифо (пен), 9 - 1:0, Ковнацки, 31 - 1:1
"Фрайбург": Шволов, Кох, Шлоттербек, Хайнц, Гюнтер, Гондорф (Шлоттербек, 90), Франтц (Шаллаи, 72), Хефлер, Хаберер, Грифо, Хелер (Нидерлехнер, 82).
"Фортуна": Рензинг, Зуттнер, Хоффманн, Айхан, Штегер, Бодзек (Моралес, 68), Раман, Циммерманн, Караман (Финк, 82), Хеннингс, Ковнацки (Лукебакио, 73).
Предупреждения: Хаберер (40), Хоффманн (50), Моралес (80), Финк (90).
Удаление: Хаберер (47).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|74
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|70
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|52
|6
|Вольфсбург
|32
|52
|7
|Хоффенхайм
|32
|51
|8
|Байер Леверкузен
|31
|51
|9
|Вердер Бремен
|32
|47
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|41
|11
|Герта
|32
|40
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|32
|33
|14
|Аугсбург
|32
|32
|15
|Шальке
|32
|31
|16
|Штутгарт
|32
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|32
|19
|18
|Ганновер 96
|32
|18