"Фрайбург" и "Гамбург" голов не забили

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"Фрайбург" и "Гамбург" голов не забили

В рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" на своём поле расписал безголевую ничью с "Гамбургом".

"Фрайбург" – "Гамбург" - 0:0

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гюнтер, Штенцель, Кох, Хефлер, Шустер, Хаберер, Раве (Кляйндинст, 79), Террацино (Кат, 70), Петерсен.

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Сакаи, Дуглас Сантос, Маврай, Хунт (Уолас, 70), Юнг, Костич, Дикмайер, Вуд (Хан, 87), Арп (Шипплок, 90). 

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