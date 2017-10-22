"Фрайбург" и "Герта" разошлись миром

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"Фрайбург" и "Герта" разошлись миромВ матче 9-го тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" на своем поле разошелся миром с берлинской "Гертой".

"Фрайбург" - "Герта" - 1:1

Голы: Хаберер, 52 - 1:0 (пенальти), Калу, 80 - 1:1 (пенальти).

Нереализованный пенальти: Калу, 77.

"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Линхарт (Кох, 85), Шустер, Союнку, Гюнтер, Франтц, Хефлер, Нидерлерхнер, Хаберер (Петерсен, 74), Терраццино (Кат, 85).

"Герта": Ярштайн, Вайзер, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Лустенбергер (Майер, 74), Шелбред, Леки, Дуда (Лазаро, 57), Калу, Ибишевич (Зельке, 46).

Напомним, ранее "Кельн" и "Вердер" также сыграли вничью. | soccernews.ru

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