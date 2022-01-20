"Фрайбург" и "Унион" уверенно вышли в 1/4 финала Кубка Германии
Фото: инстаграм "Фрайбурга"/Автор неизвестен
Состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии. "Фрайбург" на выезде разгромил "Хоффенхайм", "Унион" в гостях оказался сильнее "Герты".
"Хоффенхайм" – "Фрайбург" - 1:4 (0:2)
Голы: Грифо, 10 - 0:1, Грифо, 36 (с пенальти) - 0:2, Шлоттербек, 52 (автогол) - 1:2, Шаде, 55 - 1:3, Демирович, 68 - 1:4
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Даббур, 46), Фогт (Хюбнер, 75), Пош, Ричардс, Раум, Гайгер, Баумгартнер (Руди, 75), Штиллер (Крамарич, 46), Бебу, Рюттер (Бруун Ларсен, 69).
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Грифо (Чжон Ву Ен, 71), Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 84), Шаде (Гульде, 58), Хелер (Петерсен, 84), Демирович (Шаллаи, 72).
"Герта" – "Унион" - 1:3 (0:1)
Голы: Фогльзаммер, 11 - 0:1, Штарк, 50 (автогол) - 0:2, Хедира, 54 (автогол) - 1:2, Кнохе, 55 - 1:3
"Герта": Шволов, Клюнтер (Пекарик, 46), Боята, Штарк (Гехтер, 58), Миттельштедт, Сердар, Дарида (Зельке, 87), Тузар, Аскасибар (Боатенг, 75), Рихтер (Маолида, 46), Бельфодиль.
"Унион": Люте, Рюэрсон (Триммель, 71), Кнохе, Хайнц (Йеккель, 89), Баумгартль, Очипка, Хедира, Озтуналы (Харагути, 64), Премель, Крузе (Беккер, 71), Фогльзаммер (Беренс, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20