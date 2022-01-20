"Фрайбург" и "Унион" уверенно вышли в 1/4 финала Кубка Германии

Теги фрайбургхоффенхаймунион берлингерта

"Фрайбург" и "Унион" уверенно вышли в 1/4 финала Кубка Германии

Фото: инстаграм "Фрайбурга"/Автор неизвестен

Состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии. "Фрайбург" на выезде разгромил "Хоффенхайм", "Унион" в гостях оказался сильнее "Герты".

"Хоффенхайм" – "Фрайбург" - 1:4 (0:2)
Голы: Грифо, 10 - 0:1, Грифо, 36 (с пенальти) - 0:2, Шлоттербек, 52 (автогол) - 1:2, Шаде, 55 - 1:3, Демирович, 68 - 1:4

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Даббур, 46), Фогт (Хюбнер, 75), Пош, Ричардс, Раум, Гайгер, Баумгартнер (Руди, 75), Штиллер (Крамарич, 46), Бебу, Рюттер (Бруун Ларсен, 69).

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Грифо (Чжон Ву Ен, 71), Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 84), Шаде (Гульде, 58), Хелер (Петерсен, 84), Демирович (Шаллаи, 72).

"Герта" – "Унион" - 1:3 (0:1) 
Голы: Фогльзаммер, 11 - 0:1, Штарк, 50 (автогол) - 0:2, Хедира, 54 (автогол) - 1:2, Кнохе, 55 - 1:3

"Герта": Шволов, Клюнтер (Пекарик, 46), Боята, Штарк (Гехтер, 58), Миттельштедт, Сердар, Дарида (Зельке, 87), Тузар, Аскасибар (Боатенг, 75), Рихтер (Маолида, 46), Бельфодиль.

"Унион": Люте, Рюэрсон (Триммель, 71), Кнохе, Хайнц (Йеккель, 89), Баумгартль, Очипка, Хедира, Озтуналы (Харагути, 64), Премель, Крузе (Беккер, 71), Фогльзаммер (Беренс, 64).

Не пропустите: "РБ Лейпциг" и "Ганновер" вышли в четвертьфинал Кубка Германии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в матче с "Брентфордом"

Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в матче с "Брентфордом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов