"Фрайбург" и "Вольфсбург" не выявили победителя в матче Бундеслиги
Во втором туре немецкой Бундеслиги "Фрайбург" сыграл вничью с "Вольфсбургом".
"Фрайбург" - "Вольфсбург" 1:1
Голы: Петерсен, 11 - 1:0, Брекало, 42 - 1:1
"Фрайбург": Мюллер, Линхарт, Гюнтер, Хайнц (Гульде, 90), Шмид, Сантамария, Хефлер, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 79), Грифо (Чжон Ву Ен, 79), Хелер, Петерсен (Демирович, 88).
"Вольфсбург": Перван, Клаус, Пауло Отавио (Руссийон, 77), Брукс, Малли (Мехмеди, 59), Жоао Виктор (Штеффен, 49), Герхардт, Арнольд (Шлагер, 58), Брекало, Гилавоги, Гинчек (Вегорст, 77).
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|Команда
|М
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|Боруссия Дортмунд
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20