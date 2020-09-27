"Фрайбург" и "Вольфсбург" не выявили победителя в матче Бундеслиги

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"Фрайбург" и "Вольфсбург" не выявили победителя в матче Бундеслиги

Во втором туре немецкой Бундеслиги "Фрайбург" сыграл вничью с "Вольфсбургом".

"Фрайбург" - "Вольфсбург" 1:1

Голы: Петерсен, 11 - 1:0, Брекало, 42 - 1:1

"Фрайбург": Мюллер, Линхарт, Гюнтер, Хайнц (Гульде, 90), Шмид, Сантамария, Хефлер, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 79), Грифо (Чжон Ву Ен, 79), Хелер, Петерсен (Демирович, 88).

"Вольфсбург": Перван, Клаус, Пауло Отавио (Руссийон, 77), Брукс, Малли (Мехмеди, 59), Жоао Виктор (Штеффен, 49), Герхардт, Арнольд (Шлагер, 58), Брекало, Гилавоги, Гинчек (Вегорст, 77).

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