"Фрайбург" - "Майнц" - 2:1, "Аугсбург" - "Вольфсбург" - 2:1 (обзоры)
Представляем вашему вниманию обзоры матчей немецкой Бундеслиги.
"Фрайбург" - "Майнц"
"Аугсбург" - "Вольфсбург"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|13
|29
|2
|РБ Лейпциг
|13
|26
|3
|Шальке
|13
|24
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|21
|6
|Байер Леверкузен
|13
|20
|7
|Хоффенхайм
|12
|20
|8
|Аугсбург
|13
|19
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|13
|19
|10
|Ганновер 96
|13
|19
|11
|Штутгарт
|13
|17
|12
|Майнц 05
|13
|15
|13
|Вольфсбург
|13
|14
|14
|Герта
|12
|14
|15
|Фрайбург
|13
|11
|16
|Гамбург
|12
|10
|17
|Вердер Бремен
|13
|8
|18
|Кельн
|12
|2