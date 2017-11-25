"Фрайбург" - "Майнц" - 2:1, "Аугсбург" - "Вольфсбург" - 2:1 (обзоры)

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"Фрайбург" - "Майнц" - 2:1, "Аугсбург" - "Вольфсбург" - 2:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей немецкой Бундеслиги.

"Фрайбург" - "Майнц"

"Аугсбург" - "Вольфсбург"

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 13 29
2 РБ Лейпциг 13 26
3 Шальке 13 24
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Боруссия Дортмунд 13 21
6 Байер Леверкузен 13 20
7 Хоффенхайм 12 20
8 Аугсбург 13 19
9 Айнтрахт Франкфурт 13 19
10 Ганновер 96 13 19
11 Штутгарт 13 17
12 Майнц 05 13 15
13 Вольфсбург 13 14
14 Герта 12 14
15 Фрайбург 13 11
16 Гамбург 12 10
17 Вердер Бремен 13 8
18 Кельн 12 2
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