"Фрайбург" минимально обыграл гладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии

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"Фрайбург" минимально обыграл гладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии

"Фрайбург" минимально обыграл гладбахскую "Боруссию" в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Победный гол забил на 59-й минуте Нильс Петерсен

"Фрайбург" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 1:0 (0:0)

Голы: Петерсен, 59 - 1:0

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер (Шмид, 58), Линхарт, Кох, Хефлер, Грифо (Франц, 88), Шоллои (Петерсен, 57), Вальдшмидт (Хаберер, 83), Хелер (Квон Чхан Хун, 88).

"Боруссия": Зоммер, Гинтер, Эльведи (Раффаэл, 82), Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Траоре, 82), Хофманн (Бенеш, 81), Нойхаус, Херрманн (Вендт, 72), Плеа, Тюрам.

"Боруссия" с 56 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Фрайбург" располагается на 8 месте с 41 баллом.

А еще: "Боруссия" Менхенгладбах обыграла "Унион" в матче Бундеслиги| http://soccernews.ru
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