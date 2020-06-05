"Фрайбург" минимально обыграл гладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии
"Фрайбург" минимально обыграл гладбахскую "Боруссию" в матче 30-го тура чемпионата Германии.
Победный гол забил на 59-й минуте Нильс Петерсен.
"Фрайбург" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 1:0 (0:0)
Голы: Петерсен, 59 - 1:0
"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер (Шмид, 58), Линхарт, Кох, Хефлер, Грифо (Франц, 88), Шоллои (Петерсен, 57), Вальдшмидт (Хаберер, 83), Хелер (Квон Чхан Хун, 88).
"Боруссия": Зоммер, Гинтер, Эльведи (Раффаэл, 82), Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Траоре, 82), Хофманн (Бенеш, 81), Нойхаус, Херрманн (Вендт, 72), Плеа, Тюрам.
"Боруссия" с 56 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Фрайбург" располагается на 8 месте с 41 баллом.
А еще: "Боруссия" Менхенгладбах обыграла "Унион" в матче Бундеслиги| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|29
|19