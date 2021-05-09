"Фрайбург" на выезде разгромил "Кельн"

Фото: инстаграм "Фрайбурга"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура Бундеслиги "Фрайбург" в гостях разгромил "Кельн" со счетом 4:1.

"Кельн" — "Фрайбург" — 1:4 (0:2)

Голы: Петерсен, 18 (0:1). Демирович, 20 (0:2). Андерссон, 49 (1:2). Грифо, 90+3 (1:3). Шмид, 90+6 (1:4).

Нереализованный пенальти: Дуда, 61 (мимо)

"Кельн": Т.Хорн, Хектор, Кцихос, Я.Хорн, Эхизибуэ (Майер, 76), Борнау, Кайнц (Тильманн, 65), Дуда, Скири (Озджан, 76), Вольф (Якобс, 46), Андерссон (Дрекслер, 64).

"Фрайбург": Флеккен, Гульде (Шлоттербек, 84), Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Хефлер, Грифо, Шоллои (Шмид, 57), Кайтель (Хаберер, 66), Петерсен (Сантамария, 66), Демирович (Хелер, 57).

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