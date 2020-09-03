"Фрайбург" начал продавать футболки игрока "Спартака" Тиля

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"Фрайбург" начал продавать футболки игрока "Спартака" Тиля

"Фрайбург" фактически подтвердил трансфер полузащитника московского "Спартака" Гуса Тиля.

Немецкий клуб уже предлагает своим болельщикам купить футболку голландского хавбека с 14-м номером на спине.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" отдадут игрока "Фрайбургу" в двухлетнюю аренду.

Тиль - самый дорогой трансфер в истории "Спартака". Летом 2019 года клуб купил его у "АЗ Алкмаара" за 16 миллионов евро. В активе полузащитника 24 матча, 2 гола и 3 ассиста.

Не пропустите: Цорн высказался о трансфере Гуса Тиля в "Спартак". | http://soccernews.ru
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