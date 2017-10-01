"Фрайбург" нанес первое поражение "Хоффенхайму"

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"Фрайбург" нанес первое поражение "Хоффенхайму"В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" на своем поле вырвал победу у не проигрывавшего доселе "Хоффенхайма".

"Фрайбург" - "Хоффенхайм" - 3:2

Голы: Хак, 14 - 0:1, Нидерлерхнер, 15 - 1:1, Союнку, 18 - 2:1, Штенцель, 87 - 3:1, Шустер, 90+2 - 3:2 (автогол).

"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Шустер, Союнку, Штенцель,  Хефлер, Франтц (Петерсен, 69), Гюнтер, Хаберер, Нидерлерхнер (Кат, 84), Терраццино (Раве, 52).

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Фогт, Хубнер, Кадербек, Рупп (Гриллитч, 46), Гейгер, Крамарич, Цубер (Шульц, 64), Хак (Окс, 42), Вагнер.

Напомним, вчера дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Бавария Мюнхен 7 14
3 Хоффенхайм 7 14
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Герта 7 9
11 Байер Леверкузен 7 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Фрайбург 7 7
16 Гамбург 7 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 6 1
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