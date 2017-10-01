"Фрайбург" нанес первое поражение "Хоффенхайму"

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" на своем поле вырвал победу у не проигрывавшего доселе "Хоффенхайма".

"Фрайбург" - "Хоффенхайм" - 3:2

Голы: Хак, 14 - 0:1, Нидерлерхнер, 15 - 1:1, Союнку, 18 - 2:1, Штенцель, 87 - 3:1, Шустер, 90+2 - 3:2 (автогол).

"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Шустер, Союнку, Штенцель, Хефлер, Франтц (Петерсен, 69), Гюнтер, Хаберер, Нидерлерхнер (Кат, 84), Терраццино (Раве, 52).

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Фогт, Хубнер, Кадербек, Рупп (Гриллитч, 46), Гейгер, Крамарич, Цубер (Шульц, 64), Хак (Окс, 42), Вагнер.

Напомним, вчера дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург". | soccernews.ru