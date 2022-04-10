"Фрайбург" обыграл "Айнтрахт" и приблизился к зоне ЛЧ

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"Фрайбург" обыграл "Айнтрахт" и приблизился к зоне ЛЧ

Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на выезде обыграл "Айнтрахт" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Винченцо Грифо и Нильса Петерсена. В составе хозяев отличился Филип Костич.

"Фрайбург", набрав 48 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от зоны Лиги чемпионов только по разнице мячей. "Айнтрахт" с 39 очками остался на девятой позиции.

"Айнтрахт" – "Фрайбург" - 1:2 (0:1)
Голы: Грифо, 27 - 0:1, Костич, 54 - 1:1, Петерсен, 69 - 1:2

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф (Хрустич, 76), Костич, Роде (Камада, 76), Соу (Якич, 31), Хеуге, Линдстрем, Борре (Пасиенсия, 63).

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Шмид, 82), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шаллаи (Петерсен, 61), Грифо (Хаберер, 88), Хефлер, Эггештайн, Хелер (Шлоттербек, 61), Демирович (Чжон Ву Ен, 61).

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