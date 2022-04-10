"Фрайбург" обыграл "Айнтрахт" и приблизился к зоне ЛЧ
Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на выезде обыграл "Айнтрахт" со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Винченцо Грифо и Нильса Петерсена. В составе хозяев отличился Филип Костич.
"Фрайбург", набрав 48 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от зоны Лиги чемпионов только по разнице мячей. "Айнтрахт" с 39 очками остался на девятой позиции.
"Айнтрахт" – "Фрайбург" - 1:2 (0:1)
Голы: Грифо, 27 - 0:1, Костич, 54 - 1:1, Петерсен, 69 - 1:2
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф (Хрустич, 76), Костич, Роде (Камада, 76), Соу (Якич, 31), Хеуге, Линдстрем, Борре (Пасиенсия, 63).
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Шмид, 82), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шаллаи (Петерсен, 61), Грифо (Хаберер, 88), Хефлер, Эггештайн, Хелер (Шлоттербек, 61), Демирович (Чжон Ву Ен, 61).
Не пропустите: "Байер" Лунева не смог обыграть "Бохум" в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Рома" с трудом обыграла худшую команду Серии А
-
"Фрайбург" обыграл "Айнтрахт" и приблизился к зоне ЛЧ
-
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в феерическом матче не выявили победителя
-
"Ланс" разгромил "Ниццу" в Лиге 1
-
"Сельта" проиграла в Барселоне, пропустив решающий гол на 89-й минуте
-
Ваноли отреагировал на победу "Спартака" над "Арсеналом"
-
"Ливерпуль" предложил Салаху огромную зарплату, но форвард потребовал еще больше
-
"Байер" Лунева не смог обыграть "Бохум" в Бундеслиге
-
В "Манчестер Юнайтед" хотят избавиться от Роналду
-
"Спартак" разгромил "Арсенал" в РПЛ
-
"Лестер" победил "Кристал Пэлас" в АПЛ
-
"Фиорентина" Кокорина сенсационно обыграла "Наполи"
-
"Монако" Головина одержал важную победу в Лиге 1
-
Джан назвал фейком новость о его уходе из "Боруссии"
-
Михаил Кержаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ
-
"Крылья" обыграли "Урал" в РПЛ
-
Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
-
"Челси" теряет Аспиликуэту из-за коронавируса за два дня до матча с "Реалом"
-
Аллегри сказал, что "роман "Ювентуса" с Дибалой заканчивается"
-
Неймар высказался об игре вместе с Мбаппе и Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20