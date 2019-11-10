"Фрайбург" одолел "Айнтрахт" и вошел в топ-4 Бундеслиги

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"Фрайбург" одолел "Айнтрахт" и вошел в топ-4 Бундеслиги

В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" проиграл "Фрайбургу".

Благодаря победе "Фрайбург" поднялся на четвертое место. "Айнтрахт" сейчас занимает девятую позицию.

"Фрайбург" - "Айнтрахт" 1:0

Гол: Петерсен, 77 - 1:0

"Фрайбург": Флеккен, Кох, Хайнц, Линхарт, Шмид, Хефлер, Грифо (Вальдшмидт, 57), Шаллаи (Квон Чхан Хун, 76), Гюнтер, Хелер (Шлоттербек, 90), Петерсен.

"Айнтрахт": Реннов, Хинтереггер, Ндика, Абраам, Дурм (Андре Силва, 83), Фернандес, Соу, Костич, Камада (Гачинович, 67), Пасиенсия (Кор, 46), Дост.

Удаления: Фернандес (45), Абраам (90), Грифо (90).  

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