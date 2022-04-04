"Фрайбург" подаст протест на результат матча с "Баварией"

Фото: кадр из трансляции матча "Фрайбург" - "Бавария"

Руководство "Фрайбурга" приняло решение подать протест на результат матча 28-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (1:4). Дело в том, что в какой-то момент на поле оказалось 12 футболистов мюнхенского клуба.

"Фрайбург" никоим образом не влиял на произошедшее на поле. Но правила лиги вынудили нас поучаствовать в рассмотрении данного эпизода. Мы неуютно чувствуем себя в активной роли, так как не хотели в этом участвовать. Но мы приняли решение подать апелляцию, чтобы получить правомерную оценку данной ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Инцидент произошел на 85-й минуте при счете 3:1 в пользу "Баварии". Форвард мюнхенцев Кингсли Коман забыл уйти с поля при замене и в течение 16 секунд мюнхенский клуб играл 12 на 11.

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