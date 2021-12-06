"Фрайбург" повторил рекорд Бундеслиги 43-летней давности

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"Фрайбург" на выезде разгромил менхенгладбахскую "Боруссию" со счётом 6:0 в матче 14-го тура чемпионата Германии.

Подопечные Кристиана Штрайха забили все шесть мячей до перерыва и повторили рекорд Бундеслиги.

"Фрайбург" стал второй командой в истории турнира, которой удалось отличиться 6 голами в течение первого тайма.

Примечательно, что само достижение было установлено как раз "Боруссией" М в апреле 1978 года.

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