"Фрайбург" приобрел игрока "Реала"

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"Фрайбург" приобрел игрока "Реала"

Австрийский защитник мадридского "Реала" Филипп Линхарт перешел в немецкий "Фрайбург", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. Футболист подписал контракт с новым клубом до лета 2022 года.

В минувшем сезоне 21-летний Линхарт выступал за "Фрайбург" на правах аренды и провел за клуб 14 матчей. 

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