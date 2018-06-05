"Фрайбург" приобрел игрока "Реала"

Австрийский защитник мадридского "Реала" Филипп Линхарт перешел в немецкий "Фрайбург", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. Футболист подписал контракт с новым клубом до лета 2022 года.

В минувшем сезоне 21-летний Линхарт выступал за "Фрайбург" на правах аренды и провел за клуб 14 матчей.

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