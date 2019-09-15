"Фрайбург" разгромил "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги
В матче 4-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на своем поле проиграл "Фрайбург" со счетом 0:3. Победу гостям принесли голы Гюнтера, Хаберера и Петерсена.
Благодаря победе "Фрайбург" вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив "Баварию". "Хоффенхайм" остался на 13-й позиции.
"Хоффенхайм" – "Фрайбург" - 0:3 (0:2)
Голы: Гюнтер, 11 - 0:1, Хаберер, 38 - 0:2, Петерсен, 59 - 0:3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0