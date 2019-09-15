"Фрайбург" разгромил "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги

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"Фрайбург" разгромил "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги

В матче 4-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на своем поле проиграл "Фрайбург" со счетом 0:3. Победу гостям принесли голы Гюнтера, Хаберера и Петерсена.

Благодаря победе "Фрайбург" вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив "Баварию". "Хоффенхайм" остался на 13-й позиции.

"Хоффенхайм" – "Фрайбург" - 0:3 (0:2)
Голы: Гюнтер, 11 - 0:1, Хаберер, 38 - 0:2, Петерсен, 59 - 0:3

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