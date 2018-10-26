"Фрайбург" сенсационно обыграл менхенгладбахскую "Боруссию"

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" на своём поле неожиданно взял верх над менхенгладбахской "Боруссией", которая пока занимает второе место в турнирной таблице первенства.

"Фрайбург" – "Боруссия М" - 3:1

Голы: Петерсен, 1 (пенальти) - 1:0, Азар, 20 (пенальти) - 1:1, Вальдшмидт, 57 - 2:1, Хелер, 90 - 3:1.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Кох, Гюнтер, Хайнц, Хефлер, Франтц (Шаллаи, 70), Хаберер (Хелер, 89), Кюблер, Петерсен, Вальдшмидт (Линхарт, 90).

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг (Траоре, 79), Эльведи, Закария, Штробль (Нойхаус, 65), Хофманн, Азар, Плеа (Херрманн, 46), Штиндль.

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