"Фрайбург" – "Шальке" - 0:1, "Боруссия М" – "Майнц" - 1:1, "Аугсбург" - "Байер" - 1:1 (обзоры)

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"Фрайбург" – "Шальке" - 0:1, "Боруссия М" – "Майнц" - 1:1, "Аугсбург" - "Байер" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 11-го тура немецкой Бундеслиги.

"Фрайбург" – "Шальке" - 0:1 

"Боруссия М" – "Майнц" - 1:1 

"Аугсбург" - "Байер" - 1:1

Не пропустите: "РБ Лейпциг", "Шальке" и "Гамбург" одержали победы, "Байер" сыграл вничью с "Аугсбургом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Ганновер 96 11 18
6 Айнтрахт Франкфурт 11 18
7 Боруссия Менхенгладбах 11 18
8 Байер Леверкузен 11 16
9 Аугсбург 11 16
10 Хоффенхайм 10 16
11 Герта 10 13
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 10 10
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 10 2
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