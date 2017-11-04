"Фрайбург" – "Шальке" - 0:1, "Боруссия М" – "Майнц" - 1:1, "Аугсбург" - "Байер" - 1:1 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 11-го тура немецкой Бундеслиги.
"Фрайбург" – "Шальке" - 0:1
"Боруссия М" – "Майнц" - 1:1
"Аугсбург" - "Байер" - 1:1
Не пропустите: "РБ Лейпциг", "Шальке" и "Гамбург" одержали победы, "Байер" сыграл вничью с "Аугсбургом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|11
|26
|2
|РБ Лейпциг
|11
|22
|3
|Боруссия Дортмунд
|11
|20
|4
|Шальке
|11
|20
|5
|Ганновер 96
|11
|18
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|18
|8
|Байер Леверкузен
|11
|16
|9
|Аугсбург
|11
|16
|10
|Хоффенхайм
|10
|16
|11
|Герта
|10
|13
|12
|Штутгарт
|11
|13
|13
|Майнц 05
|11
|12
|14
|Вольфсбург
|10
|10
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|11
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|10
|2