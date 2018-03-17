"Фрайбург" – "Штутгарт" - 1:2 (обзор)

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"Фрайбург" – "Штутгарт" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура немецкой Бундеслиги между "Фрайбургом" и "Штутгартом".

Не пропустите: Благодаря дублю Марио Гомеса "Штутгарт" взял верх над "Фрайбургом". | http://soccernews.ru

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5 Айнтрахт Франкфурт 26 42
6 РБ Лейпциг 26 40
7 Хоффенхайм 26 38
8 Штутгарт 27 37
9 Аугсбург 26 35
10 Боруссия Менхенгладбах 26 35
11 Герта 26 32
12 Ганновер 96 26 32
13 Вердер Бремен 26 30
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 26 25
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