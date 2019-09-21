"Фрайбург" сыграл вничью с "Аугсбургом", "Байер" обыграл "Унион" и другие итоги 5-го тура Бундеслиги
"Фрайбург" закончил результативной ничьей с "Аугсбургом", "Байер" обыграл "Унион", а "Герта" была сильнее "Падерборна" в рамках 5-го тура чемпионата Германии.
"Байер" - "Унион" - 2:0 (2:0)
Голы: Фолланд, 20 - 1:0, Аларио, 25 - 2:0.
"Байер": Храдецки, Драгович, С.Бендер, Венделл, Л.Бендер (Вайзер, 67), Баумгартлингер (Демирбай, 70), Арангис, Амири (Паулинью, 84), Хаверц, Фолланд, Аларио.
"Унион": Гикевич, Триммель, Фридрих, Ленц (Райхель, 49), Шлоттербек, Гентнер, Андрих, Андерссон, Беккер (Гогия, 46), Ингвартсен (Польтер, 61), Бюльтер.
"Фрайбург" - "Аугсбург" -1:1 (1:1)
Голы: Хелер, 23 - 1:0, Нидерлехнер, 39 - 1:1.
"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Франц (Грифо, 35), Хефлер, Шмид, Хаберер, Петерсен, Хелер (Вальдшмидт, 75).
"Аугсбург": Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Макс, Удуокхай, Моравек (Оксфорд, 46), Хедира, Хан (Рихтер, 70), Варгас, Финнбогасон, Нидерлехнер (Грегорич, 80).
"Герта" - "Падерборн" - 2:1 (1:0)
Голы: Дилросюн, 10 - 1:0, Вольф, 52 - 2:0, Цолински, 54 - 2:1.
"Герта": Ярстейн, Боята, Платтенхардт, Штарк, Клюнтер, Шельбред, Дуда (Дарида, 46), Груич, Вольф (Миттельштедт, 70), Дилросюн, Зельке (Ибишевич, 84).
"Падерборн": Хут, Хюнемайер, Штродик, Дрэгер, Коллинз, Гьясула (Риттер, 78), Антви-Аджей (Прегер, 63), Каули, Василиадис, Михель (Сабири, 71), Цолински.
Отметим, что "Фрайбург" занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая на 1 балл от "Баварии".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0