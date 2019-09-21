"Фрайбург" сыграл вничью с "Аугсбургом", "Байер" обыграл "Унион" и другие итоги 5-го тура Бундеслиги

"Фрайбург" закончил результативной ничьей с "Аугсбургом", "Байер" обыграл "Унион", а "Герта" была сильнее "Падерборна" в рамках 5-го тура чемпионата Германии.

"Байер" - "Унион" - 2:0 (2:0)

Голы: Фолланд, 20 - 1:0, Аларио, 25 - 2:0.

"Байер": Храдецки, Драгович, С.Бендер, Венделл, Л.Бендер (Вайзер, 67), Баумгартлингер (Демирбай, 70), Арангис, Амири (Паулинью, 84), Хаверц, Фолланд, Аларио.

"Унион": Гикевич, Триммель, Фридрих, Ленц (Райхель, 49), Шлоттербек, Гентнер, Андрих, Андерссон, Беккер (Гогия, 46), Ингвартсен (Польтер, 61), Бюльтер.

"Фрайбург" - "Аугсбург" -1:1 (1:1)

Голы: Хелер, 23 - 1:0, Нидерлехнер, 39 - 1:1.

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Франц (Грифо, 35), Хефлер, Шмид, Хаберер, Петерсен, Хелер (Вальдшмидт, 75).

"Аугсбург": Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Макс, Удуокхай, Моравек (Оксфорд, 46), Хедира, Хан (Рихтер, 70), Варгас, Финнбогасон, Нидерлехнер (Грегорич, 80).

"Герта" - "Падерборн" - 2:1 (1:0)

Голы: Дилросюн, 10 - 1:0, Вольф, 52 - 2:0, Цолински, 54 - 2:1.

"Герта": Ярстейн, Боята, Платтенхардт, Штарк, Клюнтер, Шельбред, Дуда (Дарида, 46), Груич, Вольф (Миттельштедт, 70), Дилросюн, Зельке (Ибишевич, 84).

"Падерборн": Хут, Хюнемайер, Штродик, Дрэгер, Коллинз, Гьясула (Риттер, 78), Антви-Аджей (Прегер, 63), Каули, Василиадис, Михель (Сабири, 71), Цолински.

Отметим, что "Фрайбург" занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая на 1 балл от "Баварии".

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