"Фрайбург" уничтожил гладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги
Фото: инстаграм "Фрайбурга"/Автор неизвестен
В матче 14-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на выезде разгромил менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 6:0.
Победу гостям принесли голы Максимилиана Эггештайна, Кевина Шаде, Филиппа Линхарта, Николаса Хефлера, Лукаса Хелера и Нико Шлоттербека.
"Фрайбург", набрав 25 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 18 очками опустилась на 13-ю позицию.
"Боруссия" Менхенгладбах – "Фрайбург" - 0:6 (0:6)
Голы: Эггештайн, 2 - 0:1, Шаде, 5 - 0:2, Линхарт, 12 - 0:3, Хефлер, 19 - 0:4, Хелер, 25 - 0:5, Шлоттербек, 37 - 0:6
"Боруссия": Зоммер, Лайнер (Херрманн, 30), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Скалли, Хофманн, Закария, Коне, Плеа (Эмболо, 29), Тюрам (Штиндль, 71).
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт (Шлоттербек, 82), Шлоттербек (Гульде, 82), Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 74), Шаде (Шаллаи, 61), Хелер, Демирович (Чжон Ву Ен, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20