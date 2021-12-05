"Фрайбург" уничтожил гладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

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"Фрайбург" уничтожил гладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

Фото: инстаграм "Фрайбурга"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на выезде разгромил менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 6:0.

Победу гостям принесли голы Максимилиана Эггештайна, Кевина Шаде, Филиппа Линхарта, Николаса Хефлера, Лукаса Хелера и Нико Шлоттербека.

"Фрайбург", набрав 25 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 18 очками опустилась на 13-ю позицию.

"Боруссия" Менхенгладбах – "Фрайбург" - 0:6 (0:6)
Голы: Эггештайн, 2 - 0:1, Шаде, 5 - 0:2, Линхарт, 12 - 0:3, Хефлер, 19 - 0:4, Хелер, 25 - 0:5, Шлоттербек, 37 - 0:6

"Боруссия": Зоммер, Лайнер (Херрманн, 30), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Скалли, Хофманн, Закария, Коне, Плеа (Эмболо, 29), Тюрам (Штиндль, 71).

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт (Шлоттербек, 82), Шлоттербек (Гульде, 82), Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 74), Шаде (Шаллаи, 61), Хелер, Демирович (Чжон Ву Ен, 74).

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