"Фрайбург" вышел в финал Кубка Германии

Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен

В матче 1/2 финала Кубка Германии "Фрайбург" на выезде победил "Гамбург" со счетом 3:1 и вышел в финал.

Победу гостям принесли голы Нильса Петерсена, Николаса Хефлера и Винченцо Грифо. В составе хозяев отличился Роберт Глатцель.

В финале "Фрайбург" сыграет с победителем пары "РБ Лейпциг" - "Унион".

"Гамбург" – "Фрайбург" - 1:3 (0:3)

Голы: Петерсен, 11 - 0:1, Хефлер, 17 - 0:2, Грифо, 35 (с пенальти) - 0:3, Глатцель, 88 - 1:3

"Гамбург": Хойер, Шонлау, Вушкович, Карабуэ (Алиду, 82), Киттель, Мефферт, Джатта (Мухайм, 82), Сухонен (Чакветадзе, 85), Рейс (Кауфманн, 69), Хайер, Глатцель.

"Фрайбург": Флеккен, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Вайсхаупт, 79), Шаллаи (Хелер, 64), Эггештайн, Чжон Ву Ен (Хаберер, 79), Шмид, Петерсен (Демирович, 64).

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