Фред летом перейдет в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро

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Фред летом перейдет в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро
"Манчестер Сити" согласовал трансфер бразильского полузащитника "Шахтера" Фреда Родригеса, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб заплатит за футболиста 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Фред провел за "Шахтер" 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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