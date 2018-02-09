Фред летом перейдет в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро



"Манчестер Сити" согласовал трансфер бразильского полузащитника "Шахтера" Фреда Родригеса, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб заплатит за футболиста 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Фред провел за "Шахтер" 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Гвардиола настаивает на покупке хавбека "Реала". | http://soccernews.ru