Фред, Марлос, Наингголан и Джеко в стартовых составах "Шахтера" и "Ромы"

Стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Ромы" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Бернард, Тайсон, Феррейра.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Наингголан, Строотман, Перотти, Ундер, Джеко.

Матч состоится сегодня, 21 февраля и начнется в 22:45 мск.

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