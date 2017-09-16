Фред: "Мне очень приятно вернуться в сборную Бразилии"

Полузащитник "Шахтера" Фред рассказал о своем вызове в сборную Бразилии.

"Мне очень приятно вернуться в сборную. Ради этого я много работал и сейчас у меня отличный период в "Шахтере". Я постараюсь использовать свой шанс. В сборной высокая конкуренция, но я надеюсь попасть на чемпионат мира. О вызове в сборную мне сообщил друг. Сначала я думал, что это шутка, но затем убедился в этом, зайдя в интернет", - приводит слова Фреда Lance.

Сборной Бразилии предстоят матчи отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Боливии и Чили.

Ранее 24-летний Фред провел 6 матчей за национальную сборную.

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