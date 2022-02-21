Фред назвал цели "Манчестер Юнайтед" на вторую часть сезона

2 Теги манчестер юнайтедфред

Фред назвал цели "Манчестер Юнайтед" на вторую часть сезона

Фото: инстаграм Фреда Родригеса/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред Родригес рассказал о целях команды во второй части сезона.

"Каждый из игроков "Манчестер Юнайтед" отдает все силы ради команды. Главное для нас - побеждать и выигрывать трофеи. Мы продолжаем борьбу за победу в Лиге чемпионов. Также мы стремимся финишировать как можно выше в чемпионате Англии", - приводит слова Фреда Sky Sports.

"Манчестер Юнайтед", набрав в 26 турах 46 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге чемпионов манкунианцы дошли до 1/8 финала, где сыграют с "Атлетико". Первый матч пройдет в Испании 23 февраля.

Не пропустите: Роналду отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над "Лидсом". | http://soccernews.ru
Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Мачестер Юнайтед ждёт та же участь что и Ювентус - стать крепким середняком АПЛ, и я приложу к этому все силы! ))))))))))))))))))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты и Роналду - стараетесь. Остальные как в Барсе и ПСЖ - каждый думает лишь об инстаграмме и рекламных доходах.

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