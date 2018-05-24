Фред назван самым успешным дриблером Лиги Чемпионов

Теги фредшахтер донецк

Фред назван самым успешным дриблером Лиги ЧемпионовПолузащитник донецкого "Шахтера" Фред назван самым успешным дриблером текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Так, среди игроков, которые совершили более 25-ти попыток пойти в обыгрыш в рамках турнира, 25-летний хавбек "горняков" имеет самый высокий процент успешности выполнения данного технико-тактического действия - 88,5%.

Напомним, Фред близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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