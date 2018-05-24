Фред назван самым успешным дриблером Лиги Чемпионов

Полузащитник донецкого "Шахтера" Фред назван самым успешным дриблером текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Так, среди игроков, которые совершили более 25-ти попыток пойти в обыгрыш в рамках турнира, 25-летний хавбек "горняков" имеет самый высокий процент успешности выполнения данного технико-тактического действия - 88,5%.

Напомним, Фред близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru