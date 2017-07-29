Фред отбыл двухлетнюю дисквалификацию

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Фред отбыл двухлетнюю дисквалификацию

Бразильский полузащитник "Шахтёра" Фред отбыл двухлетнюю дисквалификацию и готов вернуться на поле.

"Это был тяжёлый период. Слава Богу, всё позади. В текущем сезоне я особенно сфокусирован и настроен на победы. Буду стараться демонстрировать на поле свои лучшие качества, как и всегда. Очень хочу завоевать с "Шахтёром" новые титулы" - цитирует 24-летнего футболиста официальный сайт "горняков".

Напомним, что Фред во время Кубка Америки-2015 сдал положительный допинг-тест.

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