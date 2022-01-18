Фред отреагировал на информацию о крупном конфликте внутри "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Фреда Родригеса/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред Родригес опроверг информацию о том, что в команде существует конфликт между англоговорящими и португалоговорящими футболистами.
"Это фейк и вранье. Понятно, что португалоговорящие футболисты дружат между собой. Например, Теллес является моим другом за пределами поля. Но это не означает, что я не разговариваю с Лингардом, Рэшфордом, Гринвудом или Магуайром. У нас отличные отношения в коллективе. После побед мы празднуем в раздевалке, устраиваем командные ужины. Но сейчас это стало реже происходить из-за коронавируса", – приводит слова Фреда ESPN.
В нынешнем сезоне 28-летний Фред провел за "Манчестер Юнайтед" 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|3
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|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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|27
|18