Фред отреагировал на информацию о крупном конфликте внутри "Манчестер Юнайтед"

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Фред отреагировал на информацию о крупном конфликте внутри "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Фреда Родригеса/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред Родригес опроверг информацию о том, что в команде существует конфликт между англоговорящими и португалоговорящими футболистами.

"Это фейк и вранье. Понятно, что португалоговорящие футболисты дружат между собой. Например, Теллес является моим другом за пределами поля. Но это не означает, что я не разговариваю с Лингардом, Рэшфордом, Гринвудом или Магуайром. У нас отличные отношения в коллективе. После побед мы празднуем в раздевалке, устраиваем командные ужины. Но сейчас это стало реже происходить из-за коронавируса", – приводит слова Фреда ESPN.

В нынешнем сезоне 28-летний Фред провел за "Манчестер Юнайтед" 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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