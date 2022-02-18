Фред поделился мнением о Рангнике

Теги фредманчестер юнайтедральф рангник

Фред поделился мнением о Рангнике

Фото: инстаграм Фреда\Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Манчестер Юнайтед" Фред поделился мнением о главном тренере команды Ральфе Рангнике.

"Он отличный тренер, который пришел в этот клуб ради того, чтобы помочь нам стать лучше. Ральф хочет, чтобы я делал все возможное. Он знает, какая у меня энергия, знает мои качества", – сказал Фред.

Напомним, что Рангник до того, как возглавить "Манчестер Юнайтед" осенью 2021 года, работал главой спортивного отдела в московском "Локомотиве",

В данный момент "МЮ" располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.

Также не пропустите: Названы примерные сроки возвращения в строй Ансу Фати. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Симеоне высказался о возможном уходе из "Атлетико"

Симеоне высказался о возможном уходе из "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов