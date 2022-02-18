Фред поделился мнением о Рангнике

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Бразильский хавбек "Манчестер Юнайтед" Фред поделился мнением о главном тренере команды Ральфе Рангнике.

"Он отличный тренер, который пришел в этот клуб ради того, чтобы помочь нам стать лучше. Ральф хочет, чтобы я делал все возможное. Он знает, какая у меня энергия, знает мои качества", – сказал Фред.

Напомним, что Рангник до того, как возглавить "Манчестер Юнайтед" осенью 2021 года, работал главой спортивного отдела в московском "Локомотиве",

В данный момент "МЮ" располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.

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