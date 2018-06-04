Фред прибыл в расположение "Манчестер Юнайтед"

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Фред прибыл в расположение "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Шахтера" Фред в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Express, бразилец уже находится в Каррингтоне, где на базе "Манчестер Юнайтед" проходит медобследование.

Отмечается, что стоимость сделки составит 59 миллионов евро, а сам игрок заключит с "МЮ" четырехлетнее соглашение.

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