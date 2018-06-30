Фред прокомментировал переход в "МЮ"

Полузащитник сборной Бразилии Фред рассказал о том, как проходил его переход в "Манчестер Юнайтед".

"Было приятно пообщаться с Матичем, он поздравил меня с переходом в великий клуб «Манчестер Юнайтед». Мы обменялись футболками. Неманья будет отличным товарищем по команде.

Это большие перемены, но они еще не завершены. Еще ничего не утряслось, потому что сейчас я сконцентрирован на Чемпионате Мира", - сказал он.

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