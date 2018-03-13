Фред прокомментировал вызов в сборную Бразилии

Полузащитник "Шахтёра" Фред поделился эмоциями в связи с вызовом в сборную Бразилии.

"Для меня вызов в сборную - огромное счастье. Очень много работаю ради этого, а потому чрезвычайно доволен. Впереди - Чемпионат Мира, поэтому игра за "селесао" придаст уверенности в моей работе. Буду продолжать так же, чтобы подобное случалось ещё не один раз" - сказал Фред.

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