Фред прокомментировал вызов в сборную Бразилии
Полузащитник "Шахтёра" Фред поделился эмоциями в связи с вызовом в сборную Бразилии.
"Для меня вызов в сборную - огромное счастье. Очень много работаю ради этого, а потому чрезвычайно доволен. Впереди - Чемпионат Мира, поэтому игра за "селесао" придаст уверенности в моей работе. Буду продолжать так же, чтобы подобное случалось ещё не один раз" - сказал Фред.
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|Команда
|М
|О
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|Шахтер Донецк
|22
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
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|7
|Олимпик Донецк
|22
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|Александрия
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|Карпаты Львов
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|Черноморец Одесса
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