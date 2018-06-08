Фред пропустил тренировку сборной Бразилии

Полузащитник сборной Бразилии Фред продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в результате столкновения с Каземиро.

Новичок "Манчестер Юнайтед" из-за повреждения пропустил сегодняшнюю тренировку и, скорее всего, не сможет сыграть в товарищеском матче с Австрией, который состоится 10 июня.

При этом точные сроки восстановления Фреда по-прежнему остаются неизвестными.

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