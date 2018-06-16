Фред пропустит матч со сборной Швейцарии

Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что полузащитник Фред пропустит матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии.

"Фред не сможет завтра сыграть. Все остальные в форме" - сказал Тите.

Напомним, что матч Бразилия - Швейцария состоится в воскресенье в Ростове в 21:00 по московскому времени.

Не пропустите: Тите оценил состояние здоровья Неймара. | http://soccernews.ru