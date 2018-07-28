Фред провёл первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"

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Фред провёл первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред провёл первую тренировку с новой командой.

"Очень рад провести первую тренировку в "Манчестер Юнайтед" - написал бразилец в своём твиттере, прикрепив несколько фотографий.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" готов установить трансферный рекорд для игрока обороны. | http://soccernews.ru

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