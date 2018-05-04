Фред рассказал о возможном уходе из "Шахтера"

Полузащитник "Шахтера" Фред рассказал о своем возможном уходе из донецкого клуба по окончании сезона.

"Мое будущее в "Шахтере"? Не знаю. Агенты работают и выберут для меня наилучший вариант.

Пока что я сфокусирован на работе в "Шахтере" и буду отрабатывать здесь по контракту до последней минуты", – сказал Фред.

Читайте: "Манчестер Юнайтед" согласовал с "Шахтером" трансфер Фреда | http://soccernews.ru